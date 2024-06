A Nel Mirino la rigenerazione urbana di Piacenza con gli studenti del Politecnico

La città che cambia è protagonista su Telelibertà, dove questa sera (venerdì 7 giugno) alle 21.00 a “Nel mirino” si parlerà di rigenerazione urbana.

gli ospiti della puntata

L’occhio privilegiato con il quale lo si farà sarà quello del Politecnico di Milano, che

a Piacenza ha la propria sede all’Urban Center. Allo Spazio Rotative saranno presenti i docenti del Politecnico Anna Anzani, che insegna Architettura d’Interni, e Michele Roda, del dipartimento di Architettura e Studi urbani. Con loro si confronteranno gli studenti del Polimi Letizia Tundo, tesista in Urbanistica sostenibile, e Chiara Onofri, che studia Design degli interni, Scuola del design del Politecnico. In questi giorni cinquanta studenti sono impegnati in un workshop di progettazione architettonica e design degli spazi, che ha luogo nella sede piacentina del Politecnico.

il futuro di piazza casali e gli altri progetti

Un appuntamento in cui, oltre agli studenti, anche i docenti e i ricercatori sono chiamati a formulare proposte, sviluppare idee e portare visioni per uno spazio importante e molto dibattuto come è quello di piazza Casali. Anche di questo, perciò, si parlerà a “Nel mirino”. L’occasione è data anche dagli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico e degli edifici che lo circondano, a partire dalle Scuderie di Maria Luigia.

Durante la trasmissione si approfondirà il tema, cercando di capire come diventerà piazza Casali. Ma non ci si fermerà certo qui, sotto la lente finiranno anche alcuni qua tieri cittadini. A “Nel mirino” tornano dunque protagonisti i giovani e gli studenti. Quali le loro idee e i loro progetti per il futuro di Piacenza?