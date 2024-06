Amici di Johnny in memoria di Giuseppe Piva: raccolti 3.600 euro per borsa di studio

Prendono forma le iniziative di solidarietà sociale in memoria del videomaker piacentino Giuseppe Piva. L’associazione Amici di Johnny, costituita per ricordarlo, ha già raccolto tremilaseicento euro grazie alla cena di autofinanziamento organizzata in maggio presso l’osteria La Cambusa di San Polo. L’importo nei giorni scorsi è stato simbolicamente consegnato al presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi: l’ente, che nelle settimane passate aveva ospitato la presentazione ufficiale dell’associazione, è infatti intenzionato a sostenere con ulteriori risorse proprie una borsa di studio per studenti meritevoli dell’Istituto professionale alberghiero Marcora di Piacenza.

contributo fondazione di piacenza e vigevano

“Le iniziative sociali possono nascere anche da momenti dolorosi, ed è commovente la catena di solidarietà che si sta sviluppando in memoria di Giuseppe Piva – commenta il presidente Reggi -. Come già avevamo avuto modo di annunciare pubblicamente, la Fondazione ha intenzione di fornire un proprio contributo a sostegno del progetto di borsa di studio, che aiuterà nel percorso scolastico i nostri ragazzi più meritevoli”.

La delegazione che si è recata in via Sant’Eufemia era composta da Francesco Boselli, in rappresentanza dell’associazione; Giancarlo Piva, padre di Giuseppe e vicepresidente; Valter Bulla, consigliere generale della Fondazione che ha partecipato all’organizzazione della cena; il ristoratore Daniele Galetta, proprietario dell’Osteria La Cambusa; Giulia Deviletti, in rappresentanza di Fisar-Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori Piacenza.

borsa di studio per l’istituto alberghiero

“Abbiamo deciso di iniziare la nostra attività sostenendo una borsa di studio per l’Istituto alberghiero perché l’idea era di partire con un’iniziativa vicina a Giuseppe come persona, più ancora che come professionista – hanno spiegato i responsabili dell’Associazione -.. Giuseppe aveva un grande amore per la cucina e la buona tavola, e su questo tema aveva sviluppato anche dei programmi per Telelibertà, in collaborazione con l’istituto scolastico piacentino e con lo stesso ristorante La Cambusa. C’è tanto di lui, in questa iniziativa. Per quanto fatto finora vogliamo ringraziare di cuore Valter Bulla, che ci ha affiancati nel percorso, la Fondazione, l’Osteria La Cambusa, i sommelier della Fisar e la cantina Il Poggiarello”.

Alla cena hanno preso parte 74 commensali. Per incrementare il risultato della raccolta fondi, la serata è stata animata da un’asta di vini: una delegazione di sommelier della Fisar, guidata da Enrico Fermi, si è messa a disposizione dell’iniziativa per presentare una selezione di bottiglie offerte da Il Poggiarello e da altre cantine locali.

associazione per giuseppe piva

Conosciuto regista e operatore di Telelibertà, diplomato alla Scuola di Alta Formazione Cinematografica di Marco Bellocchio, Giuseppe Piva è scomparso improvvisamente nel maggio 2023. Alcuni mesi più tardi, nel febbraio scorso, si è costituita ufficialmente l’Associazione allo scopo di ricordarlo, che riunisce i suoi amici più stretti e che è presieduta da Lorenzo Tagliaferri.

Chi volesse contribuire all’attivazione della borsa di studio e alle future iniziative dell’Associazione può ancora farlo, con una donazione sul conto corrente IT23 N 05034 12600 000000008231.