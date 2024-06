Banda del buco in azione al centro commerciale, rubati gioielli per migliaia di euro

Colpo da decine di migliaia di euro nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno al centro commerciale Galassia.

Verso l’una una banda di malviventi è salita sul tetto e da lì, praticando un foro, è scesa in un negozio di intimo. Hanno quindi sfondato la parete verso la gioielleria a fianco, dove hanno prelevato gioielli per un valore di decine di migliaia di euro. Gli allarmi sono stati neutralizzati colpo. Danni per migliaia di euro anche al negozio di intimo.

Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi di legge.