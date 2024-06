Maxi biciclettata dal Volta al Po: 40 chilometri per scoprire le bellezze del fiume

Sono stati 40 gli studenti e le studentesse che hanno preso parte alla maxi biciclettata dal Polo al Po. Quaranta chilometri in sella alle biciclette per riscoprire il fiume Po, il suo territorio e le sue inaspettate ricchezze. Ad accompagnare la maxi biciclettata di Castel San Giovanni ci hanno pensato insegnanti del polo superiore Volta, volontari di Fiab-Amolabici e Polizia locale di Castello. La pedalata ha visto i ragazzi e le ragazze del Volta raggiungere, dalla palestra di via Nazario Sauro, piazza XX Settembre e poi Parpanese per costeggiare il fiume e infine dirigersi verso la strada arginale di Chignolo Po per visitare i musei dedicati al Grande fiume, per poi fare rientro in città.