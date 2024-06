Sindrome di Down: “Serata in Villa” per raccogliere fondi per l’inclusione

Sarà più di una cena quella che si terrà sabato 15 giugno a Villa Barattieri, ad Albarola. L’appuntamento, chiamato “Serata in Villa”, si terrà dalle 19 ed è organizzato dal Gruppo Up, associazione che opera a favore di persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie, una realtà che conta più di 50 nuclei familiari fra Piacenza, Cremona, Lodi e Parma. Quella di sabato 15 sarà più di una cena perché attraverso la lotteria saranno ricavati fondi da devolvere interamente a favore delle attività organizzate dal gruppo, iniziative volte all’inclusione, alla riabilitazione e al sostegno, alla cura e alla valorizzazione delle persone con la sindrome di Down.

Per l’occasione si è pensato a un momento per stare insieme e assistere a uno spettacolo di teatro in una cornice suggestiva, fra colline e vigneti. Sul palco salirà infatti la compagnia teatrale “Le Stagnotte”, che presenterà lo spettacolo “Le Viziate”. Oltre alla cena, durante la serata saranno estratti i premi della “Lotteria Up”. I biglietti potranno essere acquistati sia al momento della prenotazione sia durante l’evento.

“Questa serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le famiglie dei ragazzi con la sindrome di Down – dice Annalisa Sogni, presidente del Gruppo Up – e rendere accessibili a tutti i percorsi riabilitativi e di potenziamento cognitivo, che sono alla base dello sviluppo delle capacità nei bambini e ragazzi con la sindrome”.

Per partecipare alla serata la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro sabato 8 giugno: per gli adulti il costo è di 40 euro, di 25 euro per i ragazzi da 6 a 18 anni, gratuito per i più piccoli. Sono disponibili anche menu per diete speciali, per informazioni scrivere a [email protected].