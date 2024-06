Trofeo Mini bike a Vigolzone, 60 partecipanti nel parco dedicato a Luca Di Pietra

Sono stati circa 60 i bambini e i ragazzi, maschi e femmine, che hanno partecipato alla quinta prova del Trofeo mini bike Unione Val Nure Val Chero che si è tenuta a Vigolzone, nel parco giochi intitolato a Luca Di Pietra, il carabiniere scomparso nel 2014 a causa di uno scontro tra l’auto su cui viaggiava ed un camion fermo in contromano mentre era in servizio.

Proprio in quell’area verde Di Pietra portava i suoi figli, e quelli delle famiglie del quartiere, a giocare abitando proprio a due passi. Nella tappa vigolzonese del Trofeo mini bike, gli organizzatori, la Scuola Ciclismo Piacenza e la Polizia locale di Val Nure Val Chero ricordano ogni anno la sua figura. E così è stato anche sabato, quando il comandante della Polizia locale Paolo Giovannini ed il sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati, hanno ricordato Di Pietra e consegnato alla compagna Alessandra e alla figlia Giada un omaggio floreale durante un momento di silenzio insieme a tutti i partecipanti alla manifestazione.

Il Trofeo Mini Bike Unione Val Nure Val Chero, patrocinato anche dal Gruppo Libertà, avrà ancora una tappa, a Piacenza, sabato 22 giugno alle 16 nell’area verde di via IV Novembre, in vista del Tour de France. Il Trofeo mini bike è infatti una delle manifestazioni che il Comune di Piacenza ha inserito nel calendario in avvicinamento all’evento del 1 luglio prossimo, quando la terza tappa del Tour de France partirà proprio da Piacenza.