Ancora maltempo: temporali e raffiche di vento in arrivo, domenica da allerta meteo

Ancora nuvole minacciose in arrivo nel cielo sopra la provincia di Piacenza. Per la giornata di domani, domenica 9 giugno, è prevista una perturbazione atlantica che nel pomeriggio porterà in eredità fenomeni temporaleschi di forte intensità, con possibili effetti e danni associati.

allerta meteo

La Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio provinciale evidenziando che “i temporali sono più probabili nelle zone pianeggianti dei settori centrali e occidentali della regione”.

Infine, nella serata di domenica sono previste anche raffiche di vento significative lungo il crinale appenninico.