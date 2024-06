Camion e autobus d’epoca a Bettola per il raduno itinerante in Val Nure

Oggi piazza Colombo di Bettola ospiterà il raduno di camion e autobus d’epoca organizzato da Aite (associazione italiana trasporti d’epoca) con il patrocinio dei Comuni di Bettola, Ponte dell’Olio, Vigolzone, la Provincia di Piacenza e la Regione Emilia Romagna, la proprietà di Grazzano Visconti e il ristorante Biscione. L’evento è in onore di Renzo Masera e in ricordo di Guido Montani (Kimo) e Giancarlo Anselmi. Alle 9 l’esposizione dei mezzi in piazza Colombo e alle 11.15 la sfilata fino a Grazzano Visconti attraversando Ponte dell’Olio. A Grazzano i mezzi rimarranno in mostra nella Corte vecchia e nel piazzale del parcheggio lato sud fino alle 16.30. Tra le decine di mezzi in esposizione saranno presenti l’autobus Fiat 642 RN carrozzato Dalla Via del 1956 e una Fiat 508 Balilla del 1938.