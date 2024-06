Lisoni: prima produzione del vigneto di Ziano, degustazione gratuita

E’ una serata dedicata a Podenzano quella che propone Giovanni Lisoni, conosciuto da tutti come Nanni, oggi alla corte La Faggiola di Gariga. Dalle 18.30 offrirà infatti la degustazione della prima produzione dei suoi vini che nascono dai vigneti di Fornello di Ziano, ma che portano nomi legati a Podenzano, suo paese di origine. Il viticoltore è Nanni Lisoni, podenzanese di nascita, bioingegnere che ha lavorato nel settore biomedicale e che da due anni a questa parte ha messo in campo, letteralmente, una delle sue passioni.

Dai vigneti di Fornello sono nati vini che oggi saranno assaggiati per la prima volta.

I vini sono sei. Ad ogni vino, alle sue caratteristiche e sfumature olfattive, sarà abbinato un brano musicale che sarà eseguito dalla band “Jazz Lovers”. Presenteranno “La Cantina del Nanni” Artur Vaso, sommelier, docente di enogastronomia e degustatore esperto; Guido Invernizzi, docente di medicina generale all’Università di Novara, relatore ed esperto di degustazioni; Paolo Bisi, mastro cantiniere. Originali anche le etichette, realizzate dalla giovane artista podenzanese Gaila Zanforlin.

“L’attività che ho messo in campo quasi due anni fa- spiega Nanni Lisoni, non vuole essere un’impresa commerciale, ma un’occasione per comprendere meglio il mondo del vino, cercando di creare qualcosa di interessante e farne partecipi gli amici ed i podenzanesi”. L’evento è gratuito. Si richiede la prenotazione alla partecipazione al numero 3314778899 (anche whatsapp).