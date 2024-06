Rottofreno, sbarra alzata ma il treno passa. Agricoltore scampa alla tragedia

È una segnalazione shock quella che arriva questa volta da Rottofreno. Qui un imprenditore agricolo ha infatti visto – e documentato – il treno sfrecciare davanti ai suoi occhi nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero alzate, come “addormentate”. Anzi: è transitato su quel binario una frazione di secondo prima del treno.

“Per fortuna posso raccontarlo, almeno. Ma per motivi di lavoro transito in quel tratto più volte al giorno, e spero non capiti mai più nulla di simile”, spiega.

La sindaca Paola Galvani, venuta a sapere di quanto accaduto, interviene a gamba tesa: “Faccio subito una segnalazione a prefettura e Rfi. L’automazione purtroppo non è sinonimo di rimedio ai rischi, anzi. Forse andava meglio quando c’era il nostro casellante… Sono dispiaciuta di quanto accaduto, per fortuna nessuno si è fatto male, ma non è tollerabile neppure il rischio, è la prima volta che sento una cosa del genere e dobbiamo tenere alta l’attenzione”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ