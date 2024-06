Tre arresti per droga in pochi giorni, il bilancio delle operazioni dei carabinieri

Tre arresti per droga nel giro di quattro giorni, due denunciati per porto di coltelli di genere proibito, 8 segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrati 30 grammi di chetamina, 240 grammi di hashish, circa 20 grammi di marijuana, oltre 140 grammi di cocaina, 5 grammi di eroina, bilancini e materiale per il confezionamento e ritirate 2 patenti di guida. E’ il bilancio di varie operazioni svolte nell’ultima settimana dai carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza.

Gli arresti sono stati effettuati in giorni, luoghi e circostanze diverse: in carcere son finiti tre giovani di 22, 24 e 33 anni, residenti in provincia di Parma, a San Giorgio Piacentino e uno straniero senza fissa dimora ed irregolare.

I carabinieri hanno concentrato la loro attenzione su quello che avveniva per le strade della città e della provincia, specie in prossimità di aree rurali o boschive, controllando i movimenti di persone sospette.

COLTELLO PROIBITO

Lungo la statale 45 i carabinieri di Rivergaro durante un controllo stradale hanno fermato un 22enne residente in provincia di Pavia con un coetaneo. Insospettiti dal loro atteggiamento, i militari hanno approfondito il controllo e sono riusciti a trovare nella tasca dei pantaloni di uno dei due giovani che è stato denunciato per oggetti atti ad offendere un coltello di genere proibito e 10 grammi di marijuana. Al ventiduenne che era alla guida gli è stata così ritirata la patente di guida.

SOSTANZE STUPEFACENTI

Altri controlli su strada sono stati eseguiti in località Seminò che ha riguardato uno straniero di 26 anni residente a Castel San Giovanni trovato con 2 grammi di cocaina, a San Nicolò a Trebbia nei confronti di uno straniero residente a Borgonovo Val Tidone trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, in centro a Fiorenzuola d’Arda con un 21enne trovato con circa 10 grammi di hashish ed infine a Piacenza, in Piazzale Roma dove il Radiomobile ha fermato un 27enne egiziano senza fissa dimora ed irregolare che aveva addosso un coltello e 5 grammi di hashish.

PRIMO ARRESTO

A Monticelli d’Ongina, invece, in un’area rurale adiacente la linea ferroviaria Fidenza /Cremona il primo arresto. I carabinieri della locale Stazione hanno notato i movimenti sospetti di un 24enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora, che vistosi scoperto e temendo un controllo, a piedi si era dato a breve fuga, desistendo quasi subito perché raggiunto dai militari. Nella fuga aveva tentato vanamente di liberarsi di un marsupio che aveva al seguito e al cui interno sono stati rinvenuti 75 grammi di hashish, 140 grammi di cocaina – di cui una modica quantità già frazionata in dosi – e circa 5 grammi eroina. Il giovane 24enne è stato arrestato e condotto al carcere delle Novate, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dopo l’avvenuta convalida.

SECONDO ARRESTO

Il secondo arresto è scaturito durante un controllo stradale. La pattuglia della Stazione di San Giorgio Piacentino ha fermato un giovane di 22 anni del luogo a bordo della sua utilitaria. Insospettiti dal suo atteggiamento, hanno approfondito il controllo della vettura e sono riusciti a trovare in possesso del giovane oltre 50 grammi di hashish e un bilancino di precisione. E’ stato portato in caserma e dopo le formalità di rito, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

TERZO ARRESTO

L’ultimo arresto è stato eseguito dai carabinieri di Cortemaggiore, che dovendo dare esecuzione nei confronti di un 33enne, residente in provincia di Parma ma domiciliato in città, ad un provvedimento del GIP di Piacenza per fatti di codice rosso commessi in pregiudizio della ex fidanzata, all’esito della perquisizione domiciliare finalizzata al sequestro, poi avvenuto, del suo telefono cellulare, hanno rinvenuto nella sua disponibilità 31 grammi di chetamina, 90 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il 33enne è stato, così, ristretto in regime di arresti domiciliari nel suo domicilio.