Motociclista ferito in Val Tidone: soccorso nel bosco durante la gara di Enduro

Motociclista ferito nella zona di Casa Lazzarello, in Alta Val Tidone nel Piacentino. Il soccorso alpino, i vigili del fuoco, l’eliambulanza e gli operatori sanitari sono stati mobilitati per raggiungere l’uomo in un bosco.

Il motociclista, impegnato nel campionato regionale di Enduro, è caduto riportando un trauma alla spalla e al torace: le lesioni non sono risultate gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza.