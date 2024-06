A Morfasso, Besenzone, Sarmato e San Pietro in Cerro sindaci già confermati

In quattro Comuni piacentini non occorrerà attendere lo spoglio delle schede per conoscere il nome del nuovo sindaco. A Morfasso, Besenzone, Sarmato e San Pietro in Cerro, infatti, si presentava una sola lista e per far sì che il voto fosse valido occorreva raggiungere il 40% di affluenza (missione compiuta in tutti) e il 50% delle preferenze valide (impensabile che non si verifichi).

Quindi Paolo Calestani (Morfasso), Carlo Filiberti (Besenzone), Claudia Ferrari (Sarmato) e Stefano Boselli (San Pietro in Cerro) sono di fatto confermati alla carica di primo cittadino.