In arrivo il Columban’s day: l’evento che coinvolge le comunità colombaniane

Il Columban’s day è la giornata per ricordare la figura di San Colombano, patrono d’Europa e co-patrono della diocesi di Piacenza-Bobbio.

Giunta alla sua 25esima edizione, la manifestazione si svolgerà per la prima volta a Piacenza sabato 22 e domenica 23 giugno.

Una figura-chiave nella storia europea del settimo secolo che con la sua vita ha portato il Vangelo in diverse aree del continente fino a giungere a Bobbio alla fine del suo percorso, dove morì nel 615. “Un monaco che unisce l’Europa – spiega mons. Gianni Ambrosio, vescovo emerito Diocesi Piacenza-Bobbio – grazie al lavoro di valorizzazione della cultura e di libertà che compì al tempo. Per Bobbio e per tutti i suoi fedeli è stato un faro di civiltà“.

Il programma

Saranno numerose le iniziative previste per il Columban’s Day. Iniziando con un convegno nella mattinata di sabato all’interno della chiesa di Santa Brigida, fino ad approdare al concerto in Cattedrale del coro del Conservatorio Nicolini a partire dalle 21.00.

Altrettanto importante sarà la giornata conclusiva di domenica che vedrà nel pomeriggio l’arrivo delle autorità civili a Palazzo Gotico, e di quelle religiose nel Salone degli Affreschi nel Palazzo vescovile. Concludendosi con la grande “Cena del pellegrino” presso il Seminario vescovile, allietata dalla musica irlandese della folk band “The Lepricorns”.