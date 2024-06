L’emozione dei neosindaci nella diretta elettorale di Telelibertà

Tre ore frenetiche in diretta per illustrare ai piacentini l’esito dello spoglio delle schede dei 28 comuni chiamati al voto nel fine settimana.

Un appuntamento che Telelibertà e Liberta.it hanno seguito minuto per minuto nella diretta condotta da Nicoletta Marenghi. Ritmi serrati per la mini-maratona caratterizzata da collegamenti con i giornalisti che si sono spostati nei vari comuni per intervistare i protagonisti della giornata, vincitori e sconfitti.

Un importante lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i tecnici e i giornalisti di Editoriale Libertà a partire dal direttore editoriale Gian Luca Rocco.

La diretta è iniziata alle 14.00 e ha accompagnato i telespettori in un viaggio in provincia, dal primo risultato arrivato in studio, quello clamoroso di Zerba con il pareggio tra i due candidati fino ad arrivare all’ultimo sindaco eletto nel pomeriggio a Pontenure intorno alle 17.00.

Durante la diretta sono stati forniti anche i dati e l’analisi relativa all’esito delle elezioni europee nel Piacentino.