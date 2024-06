Sale sugli alberi a sette metri di altezza: lo spettacolo della piacentina Zambianchi

Marzia Zambianchi, piacentina, 30 anni, sale sugli alberi a sette metri di altezza per uno spettacolo teatrale e circense al tempo stesso. Si esibisce quasi perennemente all’estero, però nei prossimi giorni sarà di scena a Pennabilli (Rimini) per il Festival “Artisti in piazza”.

Come nasce questa esperienza? “Da un mio bisogno di riavvicinare il nostro ritmo vitale a quello della natura, ho fatto anche ricerche sulla biofilia. Quando qualcosa non va, quando siamo tristi ci rivolgiamo alla natura”. E c’è, oltre al lato interiore, la difesa strenua dell’esistenza degli alberi: “Ne stanno tagliando continuamente e questo va contro il nostro benessere e quello del pianeta”.