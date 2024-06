Besu Street Fest il 16 e 17 giugno: musica, truck food e un murales

S’intitola “Besu Street Fest” la rassegna in arrivo nel quartiere Besurica di Piacenza il 16 e 17 giugno, tra il piazzale e il giardino pubblico in via Perfetti. Una due-giorni di eventi, musica, intrattenimento e truck food che rappresenta un’iniziativa inedita per la città, al debutto assoluto. E che, insieme agli spettacoli e al cibo di strada, si basa su una doppia azione benefica per l’abitato: la donazione di un tavolo da ping pong per l’area verde e di un murales che racconta i valori dell’aggregazione e dell’unione, con protagonista anche il quotidiano Libertà, impresso sul retro della pensilina del bus in via Perfetti.

La prima edizione è ideata e organizzata dall’associazione di volontariato Besuricando Aps, in collaborazione con il Comune di Piacenza. L’intento non è solo quello di animare il quartiere per due serata, ma anche di trasmettere un messaggio dal forte valore civico: la necessità di “pensare in modo concreto alla realizzazione di una piazza della Besurica”. In questo senso, infatti, per alcune ore la “Besu Street Fest toglie le auto e porta aggregazione, divertimento e incontro nell’area centrale della Besurica. Del resto, come sottolineano i promotori, “si dice spesso che alla Besurica c’è tutto: circa quattromila abitanti, una fitta rete sociale, culturale, associativa e commerciale, senza però un luogo-simbolo per l’incontro e gli eventi: una piazza. Dove? Come? Parliamone. Intanto la “Besu Street Fest è un’occasione in più per riscoprire il centro del quartiere”.

Il programma

Il programma della “Besu Street Fest” è fitto. Nella doppia serata del 16-17 giugno, i truck food apriranno dalle 18.30 con cocktail, birra, bibite, batarò, bortellina, panini, spiedini, paella, fish&chips, polpette, pizza, gourmet e non solo. Domenica 16 giugno, alle 20 ecco il live painting a cura di Guari Art, ovvero la realizzazione in diretta di un murales sulla pensilina dell’autobus in via Perfetti, che resterà poi esposto in maniera permanente, raccontando proprio il concetto di piazza e aggregazione urbana; alle 20.30 spazio al rapper Devil Sola, a seguire alle 21 il concerto di Daniele Ronda; dalle 23, infine, si balla con il djset di Logan insieme a Devil Sola.

Lunedì 17 giugno si replica con l’esibizione di pole dance in programma alle 19.30, poi il concerto dei Dejavu alle 21 e, a conclusione dell’evento, il djset di Logan a partire dalle 23 circa.

Entrambe le serate vedranno la presenza di un’area bimbi con giochi e gonfiabili nell’area verde.

Beneficenza per il quartiere

Oltre al murales in dono al piazzale della Besurica come opera di arredo urbano, la “Besu Street Fest” permetterà inoltre di acquistare un tavolo da ping pong da esterno, che sarà installato nel giardino pubblico dedicato alle vittime di tutte le mafie.