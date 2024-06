Allarme Papilloma Virus tra i giovani: a Piacenza vaccini e pap test per le ragazze

Dopo il successo della prima edizione torna mercoledì 19 giugno, con la possibilità di replicare il 26 dello stesso mese, l’open day dedicato alla prevenzione al femminile contro il Papilloma virus, anche detto HPV, organizzato da Igiene e sanità pubblica, Consultori familiari dell’Azienda Usl ed Epidemiologia e centro screening.

Durante la giornata sarà offerta, in contemporanea, la vaccinazione HPV e Pap test alle ragazze nate nel 1999 e nel 1998 che non si sono mai sottoposte ad alcuna dose vaccinale e non hanno mai ricevuto alcun invito in screening. L’accesso sarà gestito tramite l’invio di sms e che partiranno in queste settimane direttamente al target interessato. Per agevolare l’accesso, vaccinazioni e Pap test si svolgeranno nella sede del Consultorio familiare di piazzale Milano.

la prima arma contro la malattia è la prevenzione

“L’HPV è presente nel 99.7% delle patologie cancerogene invasive della cervice – sottolinea Silvia Corini, direttore dei Consultori familiari– Ecco perché la prevenzione primaria del vaccino e il costante monitoraggio con gli screening sono fondamentali. Il programma è gratuito, garantisce continuità e qualità del percorso di diagnosi e cura, e qualora fosse necessario l’accesso a servizi avviene in automatico. Una manciata di minuti possono salvarci la vita. Per questo invitiamo tutte le donne in età utile a vaccinarci e a rispondere in maniera attiva alle chiamate di screening”.

“La prima arma contro la malattia è la prevenzione – sottolinea Alessandra Rampini, direttore di Igiene e sanità pubblica – in questo caso il vaccino, che può prevenire circa il 90% di tutti i cancri HPV-correlati e l’80% delle lesioni precancerose. Una percentuale di protezione altissima che deve affiancarsi al costante monitoraggio garantito dagli screening. Il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione preventiva per le ragazze e i ragazzi al dodicesimo anno di età in quanto vi è una migliore efficacia nella popolazione che non ha ancora iniziato l’attività sessuale e una migliore risposta immunitaria al vaccino; la vaccinazione viene inoltre offerta alle donne non vaccinate al compimento del 25esimo anno di età. Per quanto riguarda la prevenzione secondaria, l’identificazione precoce delle lesioni o dell’infezione si attua attraverso uno screening con chiamata attiva. La vaccinazione si è dimostrata sicura e molto efficace tanto che la presenza di due dosi di vaccino prima dei 15 anni ha portato ad una diversa modalità di screening, passando dal pap test a 25 anni (ricerca di cellule già modificate), all’hpv test a 30 anni per le vaccinate (ricerca del Dna dei virus ad alto rischio di sviluppare neoplasie)”.

incontro informativo