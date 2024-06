Tour de France a Piacenza il primo luglio: come cambia la viabilità

Mancano 18 giorni alla tappa piacentina del Tour de France in programma il primo luglio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono in programma modifiche alla viabilità cittadina già da sabato 29 giugno. I divieti di sosta e di circolazione riguarderanno in particolare le vie che saranno percorse dalla parata e strade e parcheggi che ospiteranno la carovana e il villaggio del Tour. Inoltre, le vie e le aree di sosta vicine al percorso del Tour potranno essere oggetto di modifiche al senso di marcia e essere difficili da raggiungere. Previste modifiche anche per il trasporto pubblico.

L’invito del Comune di Piacenza è quello di muoversi a piedi o in bici il 1 luglio nelle aree della città maggiormente coinvolte nell’evento, per entrare nello spirito del Tour e non correre il rischio di essere coinvolti nei probabili rallentamenti alla viabilità.

DIVIETI DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE

Tra sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio,

nelle vie : viale Malta (Clinica S.Antonino), via Palmerio, via Mirra, via Beverora (dal civico 36 all’incrocio con via Palmerio), c.so Vittorio Emanuele II (da p.le Genova a via Venturini), via Pubblico Passeggio (tratto compreso tra la Statua di Sant’Antonino e via P. Giordani), via Venturini, stradone Farnese (tra via Venturini e via Giordani), via Giordani, piazza Sant’Antonino / via Sant’Antonino, largo Battisti / piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via Romagnosi, via Cavour, viale Risorgimento, piazzale Milano, via XXI Aprile, piazzale Torino, via Emilia Pavese (fino al ponte Trebbia di San Nicolò di Rottofreno dove è collocato il punto di partenza della gara agonistica)

: viale Malta (Clinica S.Antonino), via Palmerio, via Mirra, via Beverora (dal civico 36 all’incrocio con via Palmerio), c.so Vittorio Emanuele II (da p.le Genova a via Venturini), via Pubblico Passeggio (tratto compreso tra la Statua di Sant’Antonino e via P. Giordani), via Venturini, stradone Farnese (tra via Venturini e via Giordani), via Giordani, piazza Sant’Antonino / via Sant’Antonino, largo Battisti / piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via Romagnosi, via Cavour, viale Risorgimento, piazzale Milano, via XXI Aprile, piazzale Torino, via Emilia Pavese (fino al ponte Trebbia di San Nicolò di Rottofreno dove è collocato il punto di partenza della gara agonistica) nei parcheggi: stadio Garilli, Cheope (via IV novembre), v.le Malta

sono previsti i seguenti divieti:

sabato 29, domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 14 di sabato 29 e fino al termine dell’evento (indicativamente intorno alle 14 di lunedì 1 luglio)

divieto di con rimozione forzata a partire dalle ore 14 di sabato 29 e fino al termine dell’evento (indicativamente intorno alle 14 di lunedì 1 luglio) lunedì 1 luglio oltre ai divieti di sosta con rimozione vi sarà un divieto di circolazione fino al termine dell’evento (indicativamente intorno alle ore 14 di lunedì 1 luglio)

Attenzione! L’interno parcheggio di viale Malta tra la Questura e la sede comunale di via Beverora sarà occupato dal villaggio del Tour, e non sarà quindi utilizzabile dal pomeriggio di sabato 29 giugno al pomeriggio di lunedì 1 luglio (tutti i dettagli di seguito, nel paragrafo dedicato ai parcheggi).

RAGGIUNGERE PIACENZA IL 1 LUGLIO

In auto

In autostrada (A1 Milano-Napoli e A21 Torino-Brescia): uscita consigliata Piacenza Sud; casello autostradale Piacenza OVEST chiuso dalle ore 8:15 alle ore 12:00.

Sulle strade provinciali e statali: dalla provincia di Lodi, ponte sul fiume Po della via Emilia chiuso in direzione Piacenza dalle ore 8:15 alle ore 12:00; SS10 “Padana Inferiore” da / verso Voghera chiusa al traffico durante il passaggio della gara.

In treno: Stazione FS di Piacenza, collegamenti ferroviari stabili.

TRASPORTO PUBBLICO

Informazioni sulle modifiche alle linee dei bus saranno disponibili su www.setaweb.it/pc

PARCHEGGI

Parcheggi dedicati a villaggio e carovana del Tour – Nei parcheggi stadio Garilli, Cheope (via IV novembre), v.le Malta, sono previsti i seguenti divieti: sabato 29, domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio: divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 14 di sabato 29 e fino al termine dell’evento; lunedì 1 luglio: oltre ai divieti di sosta con rimozione vi sarà un divieto di circolazione fino al termine dell’evento (indicativamente intorno alle ore 14 di lunedì 1 luglio). Viale Pubblico Passeggio (tratto compreso tra la Statua di S. Antonino e Via P. Giordani) sarà occupato dai mezzi pubblicitari del Tour de France; su questo tratto insisterà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 4:00 am del 30 giugno e fino alle ore 14:00 del 1 luglio, quando è previsto anche il divieto di circolazione.

Parcheggi con accesso limitato I parcheggi collocati lungo il percorso del Tour non saranno accessibili dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 1 luglio.

ACCESSI AL CENTRO STORICO

Gli accessi consigliati per il centro storico saranno: p.le Torino, via Dieci Giugno (dalla direzione di viale S.Ambrogio), via Francesco Giarelli, viale il Piacentino, via Giulio Alberoni, via Roma, via Santo Stefano e via Nova sempre dalla direzione di p.le Torino.

ACCESSO OSPEDALE

Lunedì 1 luglio fino alle ore 8.30 l’accesso all’ospedale cittadino sarà consentito senza modifiche rispetto alla normale viabilità. Dalle ore 8.30 alle 12 circal’accesso sarà consentito solo dalla direzione di via XXIV Maggio e per provenienza dal centro storico cittadino da via Campagna, via Taverna e via Tramello. L’accesso in emergenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza sarà sempre garantito.

PER INFORMAZIONI

Polizia Locale tel 0523.7171 (Centrale operativa)

Centralino Comune di Piacenza tel 0523.492111