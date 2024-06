Fiorenzuola, il pediatra Gianmarco Ferro prende il posto di Chiara Franzini

L’Azienda Usl di Piacenza comunica che la dottoressa Chiara Franzini, pediatra con ambulatorio a Fiorenzuola, cesserà la propria attività per trasferimento a partire dal 17 giugno.

Per garantire a tutti i bambini e i ragazzi interessati (circa 600) la continuità della presa in carico, nelle scorse settimane c’è stato il massimo impegno da parte degli uffici per assegnare un incarico provvisorio a un altro pediatra.Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi, l’Azienda non ha trovato, con le procedure standard nessun professionista disponibile ad assumere tale funzione.

“Abbiamo quindi deciso – spiega Gaetano Cosentino, direttore di Assistenza primaria – di attivare una procedura straordinaria per poter assicurare che non venisse meno l’assistenza alle famiglie interessate. Siamo riusciti a ottenere la disponibilità del dottor Gianmarco Ferro, già pediatra di famiglia della nostra Azienda, che aprirà un ambulatorio a Fiorenzuola”.

I bambini e i ragazzi attualmente assistiti dalla dottoressa Franzini saranno quindi trasferiti d’ufficio, nella giornata di lunedì 17 giugno, al professionista. Il dottor Ferro sarà disponibile a Fiorenzuola: sede e orari di ricevimento saranno riportati sul sito aziendale www.ausl.pc.it