“Sagra del canile”: il 15 giugno a Piacenza spettacoli e intrattenimento

E’ in programma sabato 15 giugno la sagra del canile di Piacenza. L’appuntamento si svolgerà al campo del Gruppo Cinofilo “La Lupa” in via Bubba 43.

Dalle 11.30 alle 17.30 sono previsti spettacoli e intrattenimenti tenuti da professionisti della Cinofilia e con la partecipazione di associazioni del territorio.

Saranno inoltre presenti stand di associazioni animaliste piacentine e food truck per pranzare tutti in compagnia.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa, sono intervenuti l’assessora alla Tutela animali Serena Groppelli, Laura Gatti e Angelo Bettinelli, practice managers di AniCura Animal Hospital cvc, famiglia di ospedali e cliniche veterinarie specializzate nella cura degli animali da compagnia a cui è stata affidata la gestione del canile municipale, Carla Parati dell’associazione cinofila onlus di volontari che opera nel canile municipale di Piacenza e due guardie eco-zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa).