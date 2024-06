Cau a Fiorenzuola, l’Alta Val d’Arda: “Pronto soccorso a Piacenza troppo lontano”

“Troppa la distanza per noi dal pronto soccorso di Piacenza”, l’Alta Valdarda sta esprimendo in queste ore una forte preoccupazione.

Per gli abitanti di Morfasso, Vernasca, Lugagnano e per le relative frazioni, anche con l’entrata in funzione da venerdì 14 giugno del Centro di Assistenza e urgenza (Cau) che assorbe solo gli utenti con problemi meno gravi, occorrerà riferirsi al pronto soccorso di Piacenza per le emergenze gravi.

Chi vive a Morfasso, si trova esattamente a 67 chilometri dal pronto soccorso di Piacenza ed il tempo di percorrenza è di un’ora.

Aggiungiamo un altro dato, le pubbliche assistenze locali, quali la Croce Verde di Morfasso, la pubblica assistenza della sezione di Vernasca e quella di Lugagnano, hanno un solo mezzo a testa a disposizione per le urgenze.

L’articolo di Vanessa Benedetti su Libertà