Sciame d’api sulla chiesa di San Francesco: aumentano gli avvistamenti in città

Un altro sciame d’api, dopo quello in piazza Cavalli dei giorni scorsi, è stato trovato oggi sul sagrato della chiesa di San Francesco. E’ stato richiesto l’intervento di un apicoltore che è prontamente intervenuto adottando tutti gli accorgimenti necessari per lo spostamento degli insetti. Lo sciame è stato avvistato dai passanti che hanno avvertito la polizia locale.

sciamature cosa sono

Le sciamature rappresentano il modo naturale con cui le colonie di api si riproducono e si espandono. Quando una colonia diventa troppo grande per la sua attuale ubicazione, una nuova regina si sviluppa e la vecchia regina si allontana, portando con sé una parte degli individui.

cosa fare se ci si imbatte in uno sciame d’api

Il mondo delle api è estremamente affascinante, ma trovarsi di fronte migliaia di insetti impollinatori con il rischio di essere punti è una situazione meno allettante. Per prima cosa occorre mantenere la calma ed evitare movimenti bruschi. Le api che sciamano non sono particolarmente aggressive perché hanno riempito le sacche melarie di scorte per poter provvedere ai bisogni dello sciame e proprio per questo motivo diviene loro impossibile pungere, perché per farlo dovrebbero piegare l’addome, che però è pieno di cibo. In ogni caso occorre chiamare gli esperti che sanno come maneggiarle. Le api sono anche specie protetta e non è consentito abbatterle.