Festa di Croce Bianca per raccogliere fondi: maxi schermo per la partita

Prosegue la festa della Croce Bianca. Fino a domenica sera nei giardini della chiesa di Santa Franca ci saranno gli stand gastronomici – aperti dalle 19 – e gli intrattenimenti per la cittadinanza. L’obiettivo, come sempre, è raccogliere fondi per sostenere le numerose attività dell’associazione di volontariato: la festa è una vera e propria tradizione per la comunità piacentina perché si svolge da diversi anni. Quest’anno è previsto anche un maxi schermo per vedere la partita di stasera Italia-Albania.

In passato l’iniziativa era ospitata nel giardino parrocchiale della frazione de Ivaccari grazie alla collaborazione con i volontari della zona, mentre già da qualche anno la festa viene organizzata nei giardini della chiesa di Santa Franca, anche grazie alla collaborazione del parroco don Maurizio Noberini.

Del resto i volontari Anpas, circuito di cui la Croce Bianca di Piacenza fa parte, erano presenti anche la scorsa settimana alla tradizionalissima Festa dei Polli che il quartiere di Santa Franca – o meglio la parrocchia – organizza da molti anni e che riscuote sempre un grandissimo successo. Altrettanto tuttavia si può dire della festa della Croce Bianca, capace di attirare tanti cittadini con la musica e con l’offerta di buon cibo preparato al momento dai volontari impegnati negli stand gastronomici. L’appello alla cittadinanza dunque è lanciato: non si può mancare, soprattutto se è per aiutare una buona causa come è quella dell’associazione piacentina.