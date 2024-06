Riparte l’avventura dei “Sentieri piacentini”, con Salini sul monte Trevine

Questa sera, 15 giugno, alle 20.20 su Telelibertà, prende il via la quarta stagione di “Sentieri piacentini”, un format ideato e realizzato dall’escursionista, fotografo e videomaker piacentino Roberto Salini.

sentieri piacentini: il programma

Questo programma, ormai diventato un appuntamento fisso per gli amanti del trekking, della natura e delle tradizioni locali, si dedica a esplorare e mettere in luce la bellezza e la ricchezza delle vallate piacentine. “Sentieri piacentini” non è solo un semplice documentario, ma un vero e proprio viaggio attraverso paesaggi mozzafiato, antichi borghi, usi e costumi che raccontano la storia e l’anima di queste terre. Le puntate, in tutto dieci, sono state girate tra gennaio ed aprile in condizioni meteorologiche spesso avverse. Si chiude ad agosto con l’ultimo episodio girato in Valdaveto. Ma ci sarà spazio anche per racconti dal Maggiorasca, dal Picchetto e dal Megna, uno dei monti più visibili ma meno conosciuti della Valnure.

sentieri piacentini: la prima puntata

La prima puntata è focalizzata sul monte Trevine. Il cammino di Salini prende il via dal Passo del Chiodo, un punto di partenza ideale per immergersi nella bellezza incontaminata della natura circostante. Successivamente si affronterà la salita verso la vetta del Monte Trevine che con i suoi panorami spettacolari e la sua natura rigogliosa, rappresenta una meta ambita per gli amanti dell’outdoor. Dopo aver conquistato la cima, il percorso si indirizzerà verso il Rifugio Faggio dei Tre Comuni. Situato in una posizione strategica tra Bedonia, Santo Stefano d’Aveto e Borzonasca, questo ritrovo rappresenta un perfetto punto di sosta e ristoro. “Sono tanti i posti da stropicciarsi gli occhi . Spiega Salini – ad esempio il monte Bercello che vedrete nella puntata del 3 agosto. Nell’occasione ho affrontato un giro su sentieri non segnati e mai fatti prima. In questa puntata vedremo come pianificare un’escursione “esplorativa” e lo faremo raggiungendo appunto il Bercello, monte poco conosciuto che offre un panorama incredibile sulla val Lardana. Uno squarcio di paesaggio che ha le sfumature della magia? La Sella dei Generali, conosciuta da tutti i piacentini, nasconde poco distante un luogo quasi mistico, purtroppo oggi rovinato dal passare del tempo e dai vandalismi: i Sansoni”.