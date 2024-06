Natura, divertimento e stelle da Vigoleno a Vernasca, è la Notte dei briganti

“Marco cammina con noi per celebrare le bellezze del nostro territorio in una notte illuminata dalle stelle e dagli spettacoli di fuoco”. L’emozione è palpabile sul volto di Martina Mariani mentre prova a sintetizzare in poche parole cosa racchiude l’evento ideato da papà Marco tredici anni fa per promuovere boschi, sentieri e borghi che caratterizzano l’alta Val d’Arda. Marco Mariani è scomparso prematuramente nel marzo del 2023, ma il suo ricordo è più vivo che mai nei cuore degli oltre 100 volontari impegnati lungo il percorso che collega il castello di Vigoleno alla pieve di Vernasca.

Sono stati più di 2mila i partecipanti alla Notte dei briganti organizzata nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e cinque realtà associative locali, dalla Pro loco di Vigoleno a quella di Vernasca, passando per il Gruppo cacciatori, l’unione sportiva Vernasca e i “Ragazzi del 59”. La marcia in notturna più amata dagli appassionati di escursioni è partita, come da tradizione, da Vigoleno accompagnata dalla musica – filo conduttore dell’evento – ed è arrivata a Vernasca dopo un percorso di sali e scendi lungo otto chilometri.

Un’avventura unica che permette di cogliere tutte le sfumature del cielo e ammirare il sole mentre tramonta dietro le colline. Non solo, la Notte dei briganti è pura magia, è il matrimonio ideale tra natura e storia di un territorio, è discoteca a cielo aperto, è il panino con la salamella che ti aspetta dopo una salita. La Notte dei briganti è svago e divertimento per tutte le età: camminando tra boschi e campi incolti infatti si incontrano bambini, anziani, gruppi di amici e coppie di fidanzati.

La Notte dei briganti è anche grande solidarietà, perché il ricordo del promotore Marco Mariani si è trasformato in impegno a sostegno di Airc e della ricerca contro il cancro. Grazie alla vendita dei braccialetti e alle donazioni degli iscritti nella serata di ieri sono stati raccolti oltre 3mila euro. “Siamo orgogliosi e felici di vedere tutti questi sorrisi raccontare meglio di qualsiasi altra cosa una manifestazione che cresce ogni anno un po’ di più – il commento del sindaco Gianluigi Molinari -. Solidarietà, ricordo di Marco e promozione delle nostre meraviglie sono questi i capisaldi da cui non ci allontaneremo mai”.

Tra i duemila partecipanti anche una coppia di amiche arrivate appositamente dall’Inghilterra: “E’ bellissimo essere parte di questa grande festa itinerante” raccontano mentre alle loro spalle arriva un gruppo di amici proveniente dalla Lombardia. Tante le regioni rappresentate, dalla Valle d’Aosta fino alla Campania. Ieri mentre si cantava o si assisteva alle esibizioni degli artisti lungo il percorso esordiva l’Italia agli Europei di calcio: una sbirciata veloce sul cellulare per capire se i ragazzi di Spalletti stessero facendo il loro dovere, ma poi tutta l’attenzione tornava alle luci della notte già bella dell’anno, la Notte dei briganti.

