“Cinquecento trasporti in sei mesi”, Aism cerca autisti volontari e amministrativi

All’Associazione italiana sclerosi multipla di Piacenza (Aism) ogni giorno sono almeno due le persone che chiedono di essere trasportate per visite mediche o fisioterapia. L’anno scorso i trasporti sono stati 450, considerando dodici mesi: quest’anno, in appena sei mesi, se ne contano già oltre 500.

“Ecco perché ci servono volontari”, spiega il presidente dell’Aism di Piacenza Dario Inzani. C’è bisogno di amministrativi e autisti, non sono necessarie patenti particolare, ed è sufficiente la disponibilità per un turno alla settimana.

L’Aism è nata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone colpite da sclerosi multipla. Come Daniela Reggiori, 60 anni, due figlie e due nipotine. La diagnosi per lei è arrivata quando aveva 32 anni. Da 13 è in sedia a rotelle. “Per dire agli altri malati come me di non mollare mai ho scritto un libro”, racconta.

GLI ARTICOLI DI BETTY PARABOSCHI E SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’