Incidente in A1, auto esce di strada e si ribalta: morto il conducente

Drammatico incidente in autostrada A1 nella mattinata di lunedì 17 giugno. Per cause da chiarire, l’auto condotta da un uomo è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un canale. Per il conducente sbalzato dal veicolo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 all’altezza di Cadeo, in direzione Bologna. Per consentire l’intervento dei soccorritori una corsia è rimasta chiusa temporaneamente e il traffico ha subito rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi, l’automedica e l’ambulanza. La polizia stradale si è occupata dei rilievi.