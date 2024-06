Scontro tra auto e moto sulla Statale 45, giovane centauro in gravi condizioni

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 17 giugno in Val Trebbia. Per cause da chiarire, una moto e un’auto si sono scontrate sulla Statale 45, all’altezza di Cernusca nel comune di Travo. E’ successo intorno alle 15.30.

Il giovane motociclista è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dall’ambulanza. Sul posto era atterrato anche l’elisoccorso ed erano presenti i vigili del fuoco, l’auto infermieristica e la polizia stradale per i rilievi.