Transizione ecologica: il progetto Iess raccoglie le esperienze delle scuole

Si chiama “Iess Innovazione Ecologica e Sociale a Scuola – Contributi delle scuole piacentine ad Agenda 2030” il progetto di educazione e azione per gli obiettivi di Agenda 2030, promosso da Legambiente Piacenza e sostenuto dal Comitato territoriale Iren e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, con l’adesione di numerose scuole, del Comune di Piacenza tramite il Ceas Infoambiente e in collaborazione con enti del terzo settore come CSV Emilia, ARCI, Mondo Aperto, Fabbrica&Nuvole, Cooperativa Sociale Des Tacum.

IL PROGETTO “IESS – INNOVAZIONE ECOLOGICA E SOCIALE A SCUOLA”

L’idea è quella di raccogliere le esperienze positive di transizione ecologica e sociale realizzate dalle scuole piacentine: saranno le scuole stesse a proporle a Legambiente, come hanno spiegato la referente del progetto Rosita Folli e la presidente di Legambiente Piacenza Laura Chiappa. Presenti anche Elena Uber per la Fondazione, l’assessora Serena Groppelli, Selina Xerra del Gruppo Iren e Silvia Balordi di CSV Emilia sede di Piacenza.

“L’obiettivo di IESS è diffondere le buone pratiche scolastiche sul territorio – spiega Folli – lo faremo portando fuori dalle singole aule scolastiche innovazioni ecologiche e sociali anche piccole ma significative, che meritano di essere conosciute e diffuse sia all’interno dei plessi scolastici sia tra istituti diversi”.

Da qui l’appello alle scuole di candidare i progetti già realizzati o in corso d’opera che perseguano uno o più obiettivi di Agenda 2030. Tra questi, un gruppo di esperti da tutta Italia, sceglierà 10 progetti che verranno condivisi tra le scuole e sul territorio.

Per info: [email protected]