Alcol, droga, aggressioni e risse: quattro locali chiusi, 17 misure di prevenzione

Abuso di alcol e droga nei locali, arriva un giro di vite da parte della questura: quattro attività sono state sospese e sono state emesse 17 misure di prevenzione.

“L’attività – spiega la questura – trae origine da alcuni interventi delle Volanti di inizio anno, che hanno destato allarme sociale: i gravi episodi hanno visto protagonisti gli avventori di numerosi locali annebbiati dai fumi dell’alcol e della droga. Da qui la predisposizione di una articolata operazione diretta ad arginare tali fenomeni di devianza”.

alcol e droga: gli interventi delle volanti di polizia

Nello specifico, le Volanti sono intervenute ad inizio anno per una rissa in un bar in occasione della quale parte dell’arredo dell’esercizio è stato distrutto; in un’altra occasione, all’esterno di una discoteca, si è consumata una rissa nella quale uno dei coinvolti ha addirittura investito un altro contendente procurandogli la frattura della caviglia; in un altro episodio, un uomo ha minacciato l’ex compagna con un machete dopo aver trascorso tutta la notta a consumare alcolici in un bar; ulteriore caso di violenza sulla donne si è registrato quando un uomo, in preda ai fumi dell’alcol e della gelosia, ha aggredito la propria cognata.

In tutti questi episodi tempestiva è stata la risposta delle Volanti, che sono riuscite ad individuare gli autori ed adottare i dovuti provvedimenti in materia di polizia giudiziaria, tra cui tredici deferimenti in stato di libertà ed un arresto.

i provvedimenti

“Tutti gli elementi info-investigativi raccolti durante l’attività di prevenzione e di controllo, oltre a quelli ottenuti in occasione degli interventi delle Volanti – chiarisce la questura – sono stati qualificati come indici di pericolosità sociale e posti a fondamento delle diverse misure di prevenzione predisposte dalla Divisione Anticrimine e firmate dal questore: in particolare, tre i Divieto di accesso alle aree urbane, già adottati dal questore e notificati, ed altri due invece quelli in corso di valutazione; i fogli di via obbligatori ammontano a quattro, di cui tre già notificati ai destinatari; cinque gli avvisi orali emanati, di cui solo per uno non si è ancora perfezionata la notifica; per i casi più gravi, sono state avanzate due proposte di sorveglianza speciale, di cui una con istruttoria in corso ed una per la quale il Tribunale ha già fissato l’udienza; infine, nei confronti di un soggetto autore di violenza di genere è stato adottato un ammonimento, per un totale di 17 misure di prevenzione”.

Inoltre, l’Ufficio Immigrazione, valutando quanto rilevato negli interventi ha avviato diversi procedimenti diretti alla revoca od al rifiuto dei permessi di soggiorno nei confronti dei cittadini stranieri resosi responsabili delle condotte criminose.

quattro locali chiusi

Infine, la locale Divisione di Polizia amministrativa e sociale, sulla scorta di quanto emerso durante i controlli e gli interventi, ha predisposto quattro provvedimenti di sospensione di licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, poi firmati dal questore e notificati nelle giornate di giovedì e venerdì scorso. La disposizione prevede che “oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.