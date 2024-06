Autonomia economica contro la violenza sulle donne: una guida per salvarsi

L’indipendenza economica è un fattore determinante nella lotta contro la violenza domestica. Fenomeno quest’ultimo in costante aumento anche nella provincia di Piacenza. Essere indipendenti dal punto di vista finanziario può aiutare le donne a riconquistare la libertà fuggendo da relazioni abusive.

guida per l’indipendenza economica a Piacenza

Promuovere e sostenere l’indipendenza economica delle donne è lo scopo di “Dai valore al tuo futuro” un percorso di educazione finanziaria che è stato realizzato grazie alla collaborazione di diversi partners con la regia della Provincia di Piacenza. L’intento è di ridurre il divario di genere fornendo nozioni di base e strumenti concreti. Da questo percorso è nata anche una guida tascabile con un QR code che permette di accedere a informazioni utili, consigli e link su come gestire le proprie risorse economiche.

donne intrappolate e senza via d’uscita

La violenza economica colpisce circa il 25% delle donne arrivando al 40% in alcune regioni italiane. La violenza economica si manifesta attraverso il controllo delle finanze da parte del partner abusante, la restrizione dell’accesso al denaro, il sabotaggio delle opportunità lavorative della donna e l’accumulo di debiti a suo nome. Questo tipo di abuso crea una dipendenza economica che rende difficile per la vittima prendere decisioni autonome e lasciare la relazione. Senza risorse economiche, le donne spesso si sentono intrappolate e senza via d’uscita.