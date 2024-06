“Fare del bene a chi fa del bene”: in arrivo la nuova serie di t-shirt della solidarietà

“Fare del bene a chi fa del bene”. E’ con questo slogan che Alessandro Miglioli, vicepresidente di Editoriale Libertà, ha presentato la nuova collezione di magliette il cui ricavato della vendita andrà a sostenere gli hospice di Piacenza e Borgonovo.

Realizzate da Australian, disegnate da Giovanni Freghieri e vendute da Bulla, si tratta di cinque t-shirt con impresse frasi tipiche dialettali piacentine e una grafica realizzata dal disegnatore di Dylan Dog.

Si va dal “G’ho gnan i’occ’ da pians” alla versione maschile e femminile di “T’é bell c’me ‘l sul” fino all’inossidabile “Vula bass e schiva i sass”.

C’è bisogno dell’aiuto di tutti

“Una iniziativa preziosa, importantissima per due realtà che permettono di accompagnare le persone a fine vita in modo dignitoso, intelligente e affettuoso – spiega Miglioli -. Questa attenzione per coloro che soffrono è fondamentale. C’è bisogno dell’aiuto di tutti; le magliette sono magnifiche e non sono solo una occasione per far del bene e aiutare gli hospice, ma anche per sfoggiarle nei giorni di bel tempo e di serenità”.

Le magliette saranno in vendita presso il negozio Bulla al prezzo di 20 euro.