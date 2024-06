Anche Afadi Fiorenzuola al via della 28esima Vernasca Silver Flag

Non solo un evento ricco di storia ma anche e soprattutto votato all’inclusione: la ventottesima edizione della Vernasca Silver Flag vedrà nella giornata di sabato la presenza di Afadi (Associazione famiglie disabili Fiorenzuola), associazione no-profit che si impegna a promuovere l’inclusione sociale e a valorizzare i talenti delle persone disabili in modo continuativo.

Al via delle manche nel pomeriggio di sabato saranno presenti quattro ragazzi disabili bili (Filippo Freddi, Nicolò Fovaris, Angel David Remeri e Davide Aldrigo) che potranno così vivere l’emozione di affrontare la salita come passeggeri a bordo di auto da competizione. “Siamo contenti di essere stati coinvolti in un’iniziativa organizzata da un club del territorio – spiega la presidente Federica Bussandri -. Volevamo fare vivere un’esperienza mai fatta prima: alcuni dei ragazzi hanno partecipato al Solidar Rally organizzato dalla Pubblica assistenza Val d’Arda, un evento che aveva permesso di vivere le auto da corsa, da lì nasce questa seconda proposta”

La partecipazione alla Silver Flag rappresenta soltanto una piccola goccia nell’oceano di iniziative promosse da Afadi. Attraverso progetti come la casa famiglia “Un Tetto per il Cuore” e i laboratori pomeridiani, cerca di offrire un ambiente sicuro e stimolante dove ogni individuo possa esprimere appieno il proprio potenziale e sentirsi parte integrante della comunità. Queste attività non solo mirano a valorizzare i talenti delle persone disabili, ma hanno anche il compito di fornire sollievo alle famiglie, offrendo loro un ambiente di supporto e solidarietà.