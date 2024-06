Due massaggiatori cardiaci donati ai mezzi 118 di Fiorenzuola e Roveleto

Due massaggiatori cardiaci esterni sono a disposizione da mercoledì 19 giugno a servizio degli operatori delle auto infermieristiche di Emergenza territoriale 118 della Val d’Arda, in particolare quelle in partenza dalla postazione della Croce rossa di Roveleto di Cadeo e dal Cau di Fiorenzuola.

Si tratta di dispositivi che, posizionati sul torace della persona colpita da arresto cardiaco, eseguono una serie di compressioni toraciche esterne con cadenza regolare e profondità bilanciata sulla persona. Uno strumento di supporto importante per gli operatori sanitari che consente loro di agire sul paziente assistendolo, per esempio, nella respirazione, mentre il massaggiatore cardiaco continua ad agire sul ritmo del cuore in modo automatico.

Il dispositivo, inoltre, consente di proseguire con le compressioni anche durante il trasporto del pazienti in ambulanza, momento in cui gli operatori sono al fianco della persona per continuare l’assistenza, ma allacciati in sicurezza.

Gli strumenti, del valore di circa 32.800 euro, sono stati donati dalla Pro loco di Lugagnano. L’associazione ha fatto da raccordo a diverse ditte del territorio che si sono unite per raccogliere il denaro necessario per procedere all’acquisto della strumentazione.

Con i due dispositivi al servizio delle auto infermieristiche della Val d’Arda sono in tutto tre i dispositivi attivi, compreso quello attivo a Bobbio.