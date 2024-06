“Sogno di mezza estate”: giochi e laboratori al Centro per le Famiglie

L’appuntamento – gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione – è per venerdì 21 giugno ai Giardini del Sole: dalle 17 alle 22, l’area verde della Farnesiana sarà teatro della 4° edizione del “Sogno di mezza estate” organizzato dal Centro per le Famiglie con l’Associazione Le Valigie.

Giochi e laboratori accoglieranno, a partire dal tardo pomeriggio, le famiglie che vorranno trascorrere qualche ora all’insegna della condivisione e della partecipazione, tematiche che accompagnano la terza annualità del progetto “Follow Us, la strada verso la cittadinanza attiva”.

L’evento, programmato in concomitanza con il solstizio d’estate per accogliere simbolicamente l’arrivo della nuova stagione, le lunghe ore di luce e il ritrovato tempo disteso e collettivo, permetterà ai partecipanti di mettersi alla prova tra giochi di legno, strategie all’interno di una scacchiera gigante, pratica dello yoga per bambini e adulti, danze e attività ispirate alla musica, ma anche angoli di laboratorio per la creazione di braccialetti con perline, piccoli ciondoli di argilla e materiali naturali.

Per tutto il pomeriggio sarà in funzione lo scambio di libri: chi lo desidera potrà donare uno o più volumi per bambini (in buono stato) e prenderne uno o più da quelli lasciati da altri, per alimentare un circolo virtuoso di scambio e riutilizzo.

Al calare della sera verrà allestita una lunga tavola sotto il pergolato di glicine che adorna il giardino e ciascuna famiglia potrà consumare la propria cena tra chiacchiere e nuove conoscenze, prima della narrazione animata di Pappa e Pero che accompagnerà alla buona notte.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Le Valigie, si svolge in collaborazione con Nonno Banter 57 aps, Anna Girolamo Yoga, Comitato Unicef Piacenza e Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza.

In caso di maltempo, le attività si svolgeranno all’interno dei locali del Centro per le Famiglie, nella Galleria del Sole.