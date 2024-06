Castel San Giovanni: Fiege Logistics premiata per aver accolto 250 rifugiati

Figura anche Fiege Logistics tra le 220 aziende italiane che nel 2023 hanno dato lavoro a persone rifugiate in Italia dall’estero. L’azienda presente nel polo logistico di Castel San Giovanni ha accolto un totale di 250 rifugiati da 27 differenti Paesi. Di queste persone nel 2023 Fiege ne ha assunte a tempo indeterminato 15, a cui se ne aggiungono altre otto assunte nel primo semestre di quest’anno.

Delle 250 persone, circa un terzo, 71, sono donne. I dati sono quelli del rapporto conclusivo della sesta edizione del programma “Welcome. Working for Refugee Integration” promosso dall’Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr). Le aziende partecipanti al progetto sono state premiate a Roma dai rappresentanti dell’Agenzia Onu per i rifugiati. “L’inclusione e la partecipazione attiva nella nostra organizzazione – dice il responsabile Fiege Filippo Caltabiano – sono fattori determinanti per noi. Le persone sono al centro nel nostro sistema”.