Tour de France, il 1° luglio divieti anche per i velocipedi: tutte le limitazioni

Procede il conto alla rovescia verso la tappa Piacenza-Torino del Tour de France in programma lunedì 1 luglio.

Come riferito in precedenza, la carovana gialla partirà alle 9.15 mentre gli atleti alle 11.15 percorreranno le vie del centro storico prima della partenza vera e propria da via Emilia Pavese fissata alle 11.35.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione sono previste limitazioni al traffico a partire dal 29 giugno.

Ecco l’ordinanza comunale con tutte le modifiche alla viabilità.

TOUR DE FRANCE A PIACENZA. LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Nell’ordinanza, tra le altre, si legge: nelle seguenti vie e piazze, dalle ore 08:15 alle ore 14:00 del giorno 01/07/2024, l’istituzione del divieto di circolazione anche per i velocipedi e dalle ore 09:00 alle ore 13:00, anche per i mezzi del Trasporto Pubblico Locale, ad eccezione dei mezzi di soccorso