Tumore al seno e prevenzione: screening in crescita nel 2024

Ausl e Coldiretti fanno squadra per la prevenzione della salute. Il mercato coperto di Campagna Amica ha ospitato il convegno informativo nell’ambito delle iniziative di prevenzione in rosa.

Attenzione focalizzata sullo screening per il tumore della mammella con un bilancio positivo: il 62% delle donne nel 2024 ha fatto i dovuti controlli, dato in aumento dal 2023 quando era fermo al 59%.

Nel corso dell’incontro “Salute al femminile: nutrizione, movimento e prevenzione”, che si è svolto al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana, introduzione sulla dieta mediterranea e la piramide alimentare affidata a Jessica Rolla, medico esperto di alimentazione, e alla dietista Elisa Carrai. Poi l’intervento di Giorgio Chiaranda, direttore Medicina dello sport e promozione della salute, sull’importanza dell’attività fisica, e infine il focus sul ruolo di un corretto stile di vita per prevenire le malattie tumorali con Dante Palli, direttore della Breast Unit. “Non si parla mai abbastanza di prevenzione – ha spiegato Palli – è l’arma più potente che abbiamo in mano per poter diagnosticare i tumori in fase precoce e per renderli più curabili aumentando il tasso di guarigione”.