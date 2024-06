Le reliquie di San Colombano arrivate in città: oggi due momenti di preghiera

È arrivata ieri pomeriggio nella chiesa di San Brigida la reliquia di San Colombano proveniente da Bobbio, dopo un cammino tra le parrocchie piacentine dedicate al santo irlandese. Con una processione guidata dal parroco don Paolo Capra è stata accolta nella chiesa di piazza Borgo dedicata alla santa che ha origini irlandesi.

Oggi alle 7.00 e alle 18.45 si terranno nella chiesa due momenti di preghiera dedicati al cammino.

Domani mattina, sempre in Santa Brigida, dalle 10,30 il convegno “Un ostello irlandese a Piacenza” e alle 18.00 l’accoglienza delle reliquie in Duomo in vista della messa solenne di domenica – alle 17.00 – momento clou del 25° Columban’s Day, meeting internazionale delle Comunità Colombaniane.

