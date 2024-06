Statale 45, progetto definitivo a disposizione dei cittadini: “Presenti criticità”

Il progetto definitivo di ammodernamento della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca è arrivato, dopo tanti solleciti, ai comuni di Rivergaro e Travo, a disposizione dei cittadini. Ma da una prima analisi rapida, secondo l’associazione Residenti e Utenti Statale 45 resterebbero delle criticità.

“Per quanto riguarda la rotatoria di Cisiano, è stato riconfermato un “braccio” stradale in pieno Parco del Trebbia nonostante le prescrizioni contrarie” fa notare il presidente Giorgio Vecchiattini. “Si sposterà la rotonda nel progetto esecutivo? Quindi sarà possibile anche per noi chiedere modifiche di pari entità? A Dolgo l’eliminazione della rotatoria principale sembra conservare l’attuale ingresso al paese ma con un’uscita in direzione Cernusca su una bretellina con un’ulteriore piccola rotatoria, sotto al piano della Statale. E resta la rotatoria “nel nulla” tra Dolgo e Quadrelli, della quale non si capisce l’utilità. Ma stiamo verificando tutti questi aspetti per poter presentare osservazioni”.

NUOVO INCONTRO IL 26 giugno

A questo proposito, la richiesta dell’ex sindaco di Rivergaro Andrea Albasi di posticipare il temine di presentazione oltre il 30 giugno è stata rifiutata da Anas. Il 26 giugno è previsto un nuovo incontro coi cittadini e il giorno successivo, giovedì 27, per raccogliere fondi a favore del gruppo l’associazione Ritrovare i Valori organizza il torneo di burraco “Amiamo la Valtrebbia” in piazza Paolo, in collaborazione con il circolo Jolly Rosso e dei circoli Auser della provincia. Con dieci euro, si potranno sostenere le azioni a favore della conservazione della valle. Ci si può iscriversi entro le ore 13 del 27 giugno al numero 338-4259656. In caso di pioggia, si va al salone parrocchiale.