Trottole e corse con i sacchi: bambini e anziani riscoprono i giochi antichi sul Facsal

Dalle trottole alla corsa nei sacchi: giochi semplici, con materiale riciclato e non tecnologici, direttamente dalla tradizione popolare. Così il Facsal di Piacenza ha ospitato l’inedita iniziativa per adulti e bambini a cura di Ludobus Truccioli Monelli, su input della cooperativa Unicoop in occasione dei festeggiamenti per il servizio intergenerazionale “Anziani e bambini insieme”, che compie 15 anni: lo spazio, situato nella struttura formata da casa di riposo, centro diurno per la terza età e nido d’infanzia sul Facsal, conta su un’equipe integrata di operatori sociosanitari ed educatori che segue l’incontro – mai banale – tra i “nonni” e i più piccoli, attraverso laboratori di cucina creativa, natura, lettura, pranzi, merende e feste.

Tra i giochi antichi, scoperti dai bambini e raccontati dagli anziani, la presidente di Unicoop Valentina Suzzani ha annunciato “l’avvio di una raccolta fondi, tramite il supporto di Credite Agricole, per riqualificare gli spazi di Abi e facilitare sempre più la relazione tra le due generazioni lontane”.