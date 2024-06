Auto in fiamme sull’A1, coppia si salva in tempo: sul posto i vigili del fuoco

Nella mattinata del 22 giugno, lungo l’autostrada A1 in direzione Milano, una coppia ha vissuto attimi di paura quando l’auto ha preso fuoco. Mentre percorrevano l’autostrada, i due si sono accorti che qualcosa non andava con il veicolo. Hanno prontamente accostato sulla corsia di emergenza all’altezza di Cadeo, riuscendo a scendere dall’auto appena in tempo prima che questa venisse avvolta dalle fiamme.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, e i vigili del fuoco di Fiorenzuola sono intervenuti prontamente sul posto. L’incendio è stato domato dai pompieri, evitando ulteriori danni e pericoli. Fortunatamente, per la coppia non è stato necessario l’intervento dei sanitari, essendo usciti illesi dall’incidente.