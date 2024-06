Enzo Miccio fa spesa al market a Fiorenzuola. “Proprio uno di noi”

Di rivederlo a Fiorenzuola erano tutti (o se non tutti, tanti) contenti. Di incrociarlo nel reparto dolciumi di un supermercato a Fiorenzuola, poi, proprio come “uno di noi”, ancora di più. Anche perché Enzo Miccio – wedding planner, conduttore tv, e paladino del buon gusto – non si è negato in alcun modo a chi, stupito di incrociarlo, gli ha chiesto una foto. Anzi, con camicia blu e pantalone chiaro, accanto al carrellino rosso ancora vuoto, si è quasi messo in posa nonostante l’evidente momento di relax al market. A pubblicare lo scatto sui social è stata una piacentina.

Qualcuno spera già possa trattarsi di una riconciliazione con l’ex compagno Riccardo Marenghi, proprio di Fiorenzuola. Altri ipotizzano invece si tratti solo di un’amicizia, anche perché le cronache rosa ribadiscono l’amore tra Miccio e Laurent Miralles, noto chirurgo estetico di origine francese. Nessuno lo sa.

Quel che è certo è che Miccio, volto di Real Time – “Ma come ti vesti?” – e di Pechino Express, è tornato a Fiorenzuola, è stato gentile come sempre, e sembrava felice (e ben vestito).

L’ARTICOLO DI MARTINA DI NUNZIO SU LIBERTÀ