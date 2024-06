Protesi al ginocchio con il visore, la realtà aumentata debutta in Ortopedia

La realtà aumentata applicata alla sanità. E’ stato eseguito per la prima volta a Piacenza un intervento di protesi al ginocchio effettuato con l’utilizzo di questa tecnologia.

“Sono molto soddisfatto – ha detto il professor Pietro Maniscalco, direttore di Ortopedia e traumatologia dell’Ausl di Piacenza -. Con queste nuove tecnologie, da utilizzare solo in casi particolari, la chirurgia protesica migliora sempre di più e i tempi chirurgici non vengono alterati. La nostra divisione si conferma sempre all’avanguardia e alla ricerca di soluzioni innovative per la cura del paziente”, ha concluso il medico.

Innovazioni tecnologiche

In questi ultimi anni grande attenzione da parte del mondo ortopedico è stata posta verso le innovazioni tecnologiche in grado di migliorare le performance delle protesi articolari. La chirurgia computer-assistita (Cas), in ambito ricostruttivo-ortopedico, è stata definita come la possibilità di utilizzare sofisticati algoritmi matematici, elaborati da un computer, per consentire al chirurgo di determinare gli assi meccanici dell’arto – nel caso di questo intervento, femore e tibia – e il corretto posizionamento delle componenti protesiche, affinché il paziente, a operazione avvenuta, possa continuare a camminare correttamente.

Come funziona

La telecamera inserita nel visore, inquadrando i QR-code, traccia gli assi meccanici dei segmenti ossei dell’articolazione del ginocchio. Il chirurgo può quindi visualizzare i gradi di inclinazione della maschera di taglio (utile per mantenere la simmetria dell’articolazione del ginocchio) in modo da effettuare la resezione secondo le specifiche dell’anatomia del paziente. L’intervento di protesi di ginocchio con l’utilizzo della realtà aumentata offre diversi benefici, fra cui una maggiore precisione durante l’operazione (durante l’intervento la realtà aumentata aiuta il chirurgo a valutare la stabilità del ginocchio e ad anticipare i passaggi chirurgici), una personalizzazione della procedura (le informazioni in tempo reale e la possibilità di analizzare con precisione il comportamento dei legamenti collaterali consentono una procedura personalizzata per il paziente) e un recupero post-operatorio più rapido, in quanto una maggiore efficacia e precisione durante l’intervento chirurgico si traducono anche in un recupero più veloce, permettendo al paziente di tornare alle attività quotidiane in tempi brevi.

A chi serve

L’intervento di protesi di ginocchio con l’utilizzo della realtà aumentata è indicato per una vasta fetta di pazienti, in particolare per coloro che necessitano di un’alta precisione nell’impianto della protesi. In particolare, pazienti con artrosi avanzata, ossia quando il dolore e la disabilità causati dall’artrosi non sono più gestibili con trattamenti conservativi. Ma anche pazienti con lesioni significative (coloro che hanno subito lesioni al ginocchio che hanno danneggiato l’articolazione in modo irreparabile), pazienti che richiedono una chirurgia di revisione (in caso di fallimento di una precedente protesi di ginocchio, la realtà aumentata può aiutare a pianificare e eseguire l’intervento con maggiore precisione), pazienti con deformità complesse (in questo caso la tecnologia assiste il chirurgo nel correggerle, garantendo un allineamento ottimale della protesi).

La realtà aumentata è utile per migliorare l’esito degli interventi in una varietà di situazioni cliniche, offrendo una personalizzazione dell’intervento basata sulle specifiche esigenze anatomiche e funzionali del paziente. E’ sempre lo specialista ortopedico che valuterà quale intervento sia migliore per uno specifico paziente e l’idoneità del paziente medesimo all’intervento.