San Bonico, l’appello dei residenti: “Stop alla discarica abusiva, servono controlli”

Discarica abusiva a San Bonico, frazione alle porte di Piacenza. Alcuni residenti hanno contattato la nostra redazione per segnalare la “ripetuta presenza di rifiuti, anche di grosse dimensioni, abbandonati a cielo aperto sul marciapiede lungo via Decorati al Valor Civile, a due passi dal campo da calcetto utilizzato dai bambini”.

Gli abitanti chiedono “maggiori controlli, anche con l’utilizzo delle telecamere, per evitare che qualcuno continui a gettare pneumatici, scatoloni e non solo nell’area pubblica della frazione”. A detta loro, “occorrerebbe rivedere l’assetto viabilistico per evitare che San Bonico sia una zona di collegamento tra la città e le valli, portando i malintenzionati a farne pure una discarica abusiva”.

“Va detto – concludono i residenti – che Iren interviene immediatamente dopo le nostre segnalazioni ormai quotidiane, ma auspichiamo in una soluzione definitiva del problema”.