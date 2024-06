“Sentieri Piacentini” arriva alla vetta del Megna, stasera su Telelibertà

Nella seconda puntata di “Sentieri piacentini”, in onda questa sera alle ore 20,20 su Telelibertà, l’escursionista, fotografo e videomaker piacentino Roberto Salini inquadra la vetta del Megna, uno dei monti più visibili ma meno conosciuti della Valnure. La cima si erge maestoso sopra Ferriere, di fronte al più famoso Carevolo. Il monte, con i suoi fianchi ripidi e la mancanza di un vero e proprio sentiero, presenta una sfida non semplicissima per gli escursionisti. Tuttavia, la sua bellezza selvaggia rende ogni sforzo ampiamente ripagato. Salire sul Megna è un’esperienza che merita di essere vissuta, nonostante le difficoltà del percorso.

“Una piccola disattenzione lungo la strada del ritorno – spiega Salini – mi ha fatto allungare il percorso, costringendomi a tornare col buio. Ma, alla fine, tutto è bene quel che finisce bene”. La sua testimonianza ci ricorda l’importanza di essere preparati e vigili durante tutte le escursioni, specialmente nei luoghi meno battuti. Salire sul Megna richiede determinazione e un buon senso dell’orientamento, ma per chi ama le sfide e la bellezza naturale, questo monte rappresenta una meta ideale. Anche se meno conosciuto, il Megna non ha nulla da invidiare ai monti più celebri della zona. La sua conformazione e la sua bellezza incontaminata lo rendono una gemma nascosta, tutta da scoprire e gustare.