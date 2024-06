A Piacenza Columban’s Day con il messaggio di Papa Francesco

Piacenza ha ospitato la venticinquesima edizione del Columban’s Day, il Meeting internazionale delle Comunità colombaniane, per la prima volta nella sua storia. Questo evento significativo ha avuto come fulcro la maestosa Cattedrale di Piacenza, un simbolo di fede e storia per la città e per tutta la regione.

Una Celebrazione di Fede e Unità

Nel pomeriggio di domenica 23 giugno, la Cattedrale di Piacenza ha accolto fedeli, membri delle comunità colombaniane e autorità ecclesiastiche in un’atmosfera di raccoglimento e devozione. La messa solenne è stata celebrata dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto, che ha guidato i presenti in un momento di riflessione e preghiera.

Il Messaggio di Papa Francesco

Durante la celebrazione, il vicario Giuseppe Basini ha dato lettura di una lettera inviata da Papa Francesco, un gesto che ha ulteriormente arricchito l’importanza dell’evento.

Nel suo messaggio il Pontefice ha sottolineato che l’attualità della testimonianza e del messaggio di San Colombano sta nel bisogno della “linfa evangelica” per continuare a bonificare con la terra anche i nostri cuori e i nostri pensieri, “contribuendo a costruire l’Europa dei popoli, unita nella convivialità delle differenze e aperta all’incontro e al dialogo con le altre civiltà del mondo”.

Messaggio di Papa Francesco

Il Vescovo ha espresso parole di gratitudine per il Santo Padre e per l’opera compiuta dall’Associazione Amici di San Colombano a cui si deve l’avvio e il sostegno in tutti questi anni del percorso del Columban’s Day.

Il Meeting internazionale delle comunità colombaniane nel 2025 si svolgerà il 13 luglio nella Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Carlow in Irlanda, nella cui diocesi si erge il monte Leinster. Qui, alle sue pendici, nella cittadina di Myshall si ritiene che abbia avuto inizio l’avventura di san Colombano. Lo ha annunciato alla messa in Cattedrale a Piacenza mons. Denis Nulty, vescovo di Kildare and Leighlin.

Al termine della messa Mauro Steffenini, presidente dell’Associazione Amici di San Colombano per l’Europa, è intervenuto per esprimere il grazie da parte di tutti i partecipanti a Cevolotto per aver accolto a Piacenza il venticinquesimo Columban’s Day. “Ci sentiamo una piccola minoranza creativa” – ha detto citando papa Benedetto XVI – che ha un’eredità di valori che non sono cose del passato, ma sono una realtà viva che può aiutare l’Europa a recuperare il meglio del suo patrimonio. Colombano ci scuota ancora una volta dal sonno della nostra mediocrità e del nostro torpore per domandare a Cristo la sua luce alla nostra lucerna, perché continuamente arda per noi, brilli per gli altri”.

Un Incontro Internazionale

Il Columban’s Day rappresenta un momento di incontro e scambio per le comunità colombaniane provenienti da tutto il mondo. L’evento di quest’anno a Piacenza ha visto la partecipazione di delegazioni internazionali che hanno portato con sé tradizioni, esperienze e storie di fede. Questo incontro non solo rafforza i legami tra le diverse comunità, ma promuove anche un senso di unità e collaborazione nel perseguimento di obiettivi comuni.

FOTO DI MAURO DEL PAPA