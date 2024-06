Castel San Giovanni: partenza bagnata per la fiera, ma è un successo

Nel giorno del suo santo patrono, San Giovanni Battista, Castel San Giovanni ha reso omaggio al suo “doc”, il dottor Claudio Tosca a cui in teatro è stato consegnato il premio Castellano dell’anno. “Siamo onorati e commossi di ricevere questo premio – ha commentato la moglie Lella – che lui avrebbe sicuramente dedicato ai giovani”. “Un uomo che ha dato tanto alla nostra comunità – ha commentato la sindaca Valentina Stragliati – una persona generosa dal punto di vista sociale professionale e umano”.

La fiera di castel san giovanni

Partenza “bagnata” per la fiera di San Giovanni, ma non meno affollata. Nonostante le bizze del tempo abbiano costretto a qualche cambio “in corsa”, come lo spostamento del taglio del nastro da piazzale Gramsci ai portici del comune, la 37° fiera patronale ha messo ugualmente tutti d’accordo. Ai 110 banchi del mercato lungo viale Amendola, si è aggiunta la fiera delle bancarelle, lungo corso Matteotti. A fare da corollario gli Alpini, indaffarati agli stand per servire ricche colazioni, insieme a mostre, esposizioni.