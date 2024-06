Mobilitazione di Coldiretti a Bologna: da Piacenza 500 soci per l’emergenza cinghiali

Migliaia di agricoltori di Coldiretti davanti alla Regione per denunciare l’emergenza cinghiali in Emilia-Romagna. L’appuntamento è per giovedì (27 giugno) dalle 9.00 a Bologna in viale Aldo Moro. Agricoltori e allevatori da tutta la regione scenderanno in piazza, per denunciare i problemi sanitari, sociali, economici e ambientali causati dai cinghiali.

Da Piacenza è attesa una delegazione di 500 soci, guidati dal direttore Roberto Gallizioli e dai delegati confederali Giovanni Benedetti e Marco Allaria Olivieri.

emergenza cinghiali

“Gli animali selvatici trasmettono malattie, distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone”- si legge in una nota della Coldiretti.

Oltre alla devastazione delle colture, nel Piacentino la situazione è aggravata dalla diffusione della peste suina africana che minaccia gli allevamenti di suini.

“Per l’occasione sarà allestita un’esposizione con le produzioni devastate e i prodotti messi a rischio dall’avanzata senza freni dei cinghiali.

L’obiettivo della mobilitazione è far applicare subito a livello regionale le misure previste dal decreto interministeriale varato lo scorso anno per l’adozione di un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica incontrollata”.

I danni provocati dagli animali selvatici nelle campagne ammontano a 200 milioni di euro all’anno con una popolazione verificata di più di 2,3 milioni di cinghiali in tutta Italia.